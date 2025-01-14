В российском регионе двое мужчин избили пенсионера за замечание о громкой музыке

В Ярославской области мужчины избили пенсионера за замечание о громкой музыке

В Ярославской области двое мужчин избили пенсионера за замечание о громкой музыке. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, поздно вечером в Рыбинске пожилой человек попросил выключить музыку, которая очень громко играла в машине. На что сидевшие в автомобиле мужчины вышили и стали его избивать. Сбив с ног, они принялись добивать пострадавшего ногами и камнями. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили кровь.

О состоянии потерпевшего информации нет, полицейские проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых в обмане пенсионеров из разных регионов России.