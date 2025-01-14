Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:22, 14 января 2025Силовые структуры

В российском регионе двое мужчин избили пенсионера за замечание о громкой музыке

В Ярославской области мужчины избили пенсионера за замечание о громкой музыке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Ярославской области двое мужчин избили пенсионера за замечание о громкой музыке. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, поздно вечером в Рыбинске пожилой человек попросил выключить музыку, которая очень громко играла в машине. На что сидевшие в автомобиле мужчины вышили и стали его избивать. Сбив с ног, они принялись добивать пострадавшего ногами и камнями. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили кровь.

О состоянии потерпевшего информации нет, полицейские проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых в обмане пенсионеров из разных регионов России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?

      В США рассказали о растущем с каждым днем списке врагов Украины

      СК раскрыл число фигурантов в деле о теракте в «Крокусе»

      В Британии рассказали о катастрофическом решении Байдена по Украине

      Люди массово публикуют в соцсетях ролики, похожие на порно. Почему откровенные видео никого не смущают?

      Губерниев призвал переселить пожаловавшуюся на условия в Казани лыжницу в номер Вяльбе

      Диетолог назвала самые полезные виды рыб

      Названы страны с самой большой грудью у женщин

      Вероятность расширения Евросоюза в ближайшие годы оценили

      Захарова объяснила нежелание Запада расследовать подрыв «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше