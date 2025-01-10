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09:43, 10 января 2025Силовые структуры

Полицейские задержали подозреваемых в обмане пенсионеров из разных регионов России

В Москве поймали 6 подозреваемых в обмане пенсионеров из разных регионов России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России совместно с коллегами из Волгоградской области задержали шестерых подозреваемых в обмане пенсионеров из разных регионов России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере»). Четверо фигурантов заключены под стражу, двоим избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Предварительно установлено, что задержанные арендовали помещения в Москве и организовали в них кол-центры. Они обзванивали пенсионеров и представлялись им сотрудниками различных государственных ведомств. Они убеждали собеседников в возможности получения компенсаций за ранее приобретенные лекарственные препараты. Злоумышленники говорили, что для этого гражданам необходимо оплатить комиссию, страховку или налоговый сбор.

По информации официального представителя МВД России, полицейские выяснили, что банковские операции с похищенными у граждан деньгами проводились в Москве. Затем оперативники установили местонахождение злоумышленников. При задержании у них были проведены обыски. В результате были обнаружены и изъяты банковские карты, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group Ltd за аферы на 100 миллионов долларов.

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