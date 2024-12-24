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13:15, 24 декабря 2024Силовые структуры

МВД задержало организаторов Sincere Systems Group Ltd за аферы на 100 миллионов долларов

МВД поймало руководителей Sincere Systems Group Ltd за аферы на 100 млн долларов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники МВД России задержали организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group Ltd за аферы на 100 миллионов долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Двоим фигурантам, предполагаемым организаторам мошеннической схемы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще 30 человек доставлялись полицию для проведения необходимых следственных действий.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что в 2020 году фигуранты — граждане Украины и России создали фирму и организовали сеть представительств в различных субъектах России. Они подобрали сотрудников, которые занимались поиском клиентов и приглашали их на семинары и собрания. На этих мероприятиях граждан убеждали в том, что фирма успешно торгует на рынке FOREX, а также работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Согласившимся инвестировать в проект они обещали доход в размере от трех до 30 процентов в месяц. Полученные с клиентов деньги организаторы направляли на различные криптовалютные биржи, в том числе причастные к финансированию вооруженных сил Украины (ВСУ), а в электронных личных кабинетах вкладчиков отображался баланс, который злоумышленники искусственно увеличивали. Отмечается, что вывести вложенные деньги клиенты фирмы не могли, потому что организаторы не позволяли им это под предлогом блокировки счетов компании и проведении аудита. Таким образом, общий объем полученных денег составил более 100 миллионов долларов США.

По информации официального представителя МВД России, в рамках расследования уголовных дел полицейские провели более 30 обысков на территории Московского региона, а также в Республиках Башкортостан, Крым, Татарстан и в Севастополе. В результате были обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан в деятельность компании, денежные средства, документы, рекламная и сувенирная атрибутика проекта и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал бывшего гендиректора «Главзарубежстроя» Вадима Ледовского по делу о мошенничестве.

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