В российском регионе прозвучали взрывы

В Липецкой области сработала система ПВО

В Липецкой области прозвучали взрывы, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жители рассказали изданию, что на окраине города было слышно до шести громких хлопков, а также видны яркие сполохи в небе. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Губернатор Игорь Артамонов подтвердил, что регион подвергся налету беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал граждан не публиковать фото и видео о работе систем ПВО, последствиях атак дронов или их пролетов.

Днем 14 января Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории России. Противник выпустил по Брянской области шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и шесть британских крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, приграничный регион был атакован с помощью 31 беспилотного летательного аппарата. Никто не пострадал, все цели были сбиты средствами ПВО.