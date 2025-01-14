В Словакии захотели объявить вотум недоверия Фицо

Оппозиция Словакии внесет предложение о вотуме недоверия правительству Фицо

Словацкая оппозиция планирует внести в парламент предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра республики Роберта Фицо. Об этом заявил глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка от имени всех оппозиционных сил, представленных в парламенте страны, сообщает издание Dennik N.

«Мы, вся оппозиция в парламенте, будем подавать предложение о вотуме недоверия правительству Фицо уже в ближайшие дни», — рассказал словацкий политик.

По мнению Шимечка, Словакия «находится в абсолютном развале, и в стране ничего не работает».

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