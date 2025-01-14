В США предрекли появление зенитных ракет с дальностью 1600 километров

TWZ: К 2050 году ВВС США столкнутся с ракетами ПВО с дальностью 1600 километров

Министерство Военно-воздушных сил (ВВС) США предрекло появление зенитных ракет с дальностью 1000 миль (около 1600 километров) у потенциального противника. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

В докладе министерства отметили, что ВВС могут столкнуться с ракетами систем противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения уже к 2050 году. Авторы подчеркнули, что в будущем контроль над воздушным пространством сохранит решающее значение для успеха на поле боя, но оружие и тактики воздушной войны должны измениться.

«Два фундаментальных момента делают это необходимым. Первый — это уязвимость передовых стационарных баз (и, в некоторой степени, даже удаленных авиабаз) для ударов высокоточными ракетами. Второй — расширение зон применения средств ПВО до беспрецедентных, почти неограниченных дальностей», — говорится в докладе.

В министерстве допустили, что к 2050 году в операциях воздушных сил будут использовать средства ПВО с дальностью более тысячи миль. Новое оружие может использовать космические аппараты для наведения на цель. Такие ракеты смогут, в частности, поражать самолеты-заправщики, которые обычно находятся вне зоны действия ПВО противника.

В марте 2024 года гонконгская газета South China Morning Post писала, что ученые Северо-западного политехнического университета (Китай) разработали зенитную управляемую ракету с дальностью применения более двух тысяч километров. Изделие весом 2,5 тонны и длиной 8 метров сможет сбивать бомбардировщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.