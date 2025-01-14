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11:32, 14 января 2025Мир

В США раскрыли желание Трампа заключить сделку века по Украине

Bloomberg: Трамп захотел курировать сделку века по урегулированию на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп захотел курировать «сделку века» по урегулированию конфликта на Украине, но у его будущей команды пока нет конкретной плана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп выразил заинтересованность в курировании самопровозглашенной сделки века, когда речь зашла об украинском конфликте (...). Он также добивается открытия канала связи с президентом России Владимиром Путиным», — приводит агентство слова европейских чиновников.

Также по словам источников, из-за того, что члены команды будущего американского лидера предлагают несколько способов завершить конфликт на Украине, «на данный момент нет конкретного плана, который можно было бы реализовать после инаугурации политика», запланированной на 20 января.

Ранее Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине, но сначала республиканцу нужно официально вступить в должность. При этом республиканец не стал называть точные сроки предполагаемой встречи, а также раскрывать свою стратегию по урегулированию украинского кризиса.

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