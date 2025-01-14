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11:51, 14 января 2025Мир

В США заявили о нелюбви немцев к нынешнему правительству и НАТО

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Немцы устали от нынешнего правительства ФРГ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Немцы хотят прихода к власти нового правительства и не любят Североатлантический альянс. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил бывший советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор.

«Население Германии устало от своего нынешнего руководства и не очень любит НАТО», — написал он.

По словам экс-советника, жители Германии дали ясно понять, что новое правительство не обязательно должно быть согласно с утверждением, что членство страны в НАТО выгодно для ФРГ.

Ранее Макгрегор раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его слова о российском лидере Владимире Путине. Он выразил мнение, что Зеленский должен сидеть в тюрьме до разработки плана его смертной казни.

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