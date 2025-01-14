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13:18, 14 января 2025Ценности

Волочкова объяснила тяжелую жизнь богачей

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, что богачи находятся в духовной бездне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова объяснила тяжелую жизнь богачей. Соответствующий комментарий приводит издание NEWS.ru.

По мнению балерины, финансово обеспеченные люди часто бывают несчастны и одиноки, и они нуждаются в человеческом внимании. «Многие люди, даже те, которые очень сильно богаты финансово, находятся в такой бездне духовной. Богатым людям очень сложно выбрать себе для союза женщину, которая будет с ними именно по душе, а не по финансовой составляющей», — поделилась она своими мыслями с журналистами.

В августе прошлого года Волочкова высказалась о своих мужчинах. Тогда артистка заявила, что ее ухажеры меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолетами и добропорядочностью.

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