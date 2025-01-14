Балерина Анастасия Волочкова объяснила, что богачи находятся в духовной бездне

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова объяснила тяжелую жизнь богачей. Соответствующий комментарий приводит издание NEWS.ru.

По мнению балерины, финансово обеспеченные люди часто бывают несчастны и одиноки, и они нуждаются в человеческом внимании. «Многие люди, даже те, которые очень сильно богаты финансово, находятся в такой бездне духовной. Богатым людям очень сложно выбрать себе для союза женщину, которая будет с ними именно по душе, а не по финансовой составляющей», — поделилась она своими мыслями с журналистами.

В августе прошлого года Волочкова высказалась о своих мужчинах. Тогда артистка заявила, что ее ухажеры меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолетами и добропорядочностью.