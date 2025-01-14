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12:40, 14 января 2025Из жизни

Вор попался полиции из-за собачьих фекалий

В Англии вор оставил след от собачьих фекалий на чужом стуле и попался
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Randall Hill / Reuters

В городе Карлайл, Англия, вор инструментов попался полиции из-за следа собачьих фекалий, который оставил во время очередной кражи. Об этом пишет New York Post со ссылкой на информационное агентство SWNS.

В августе 2024 года 19-летний Брайан Гарольд вместе с 25-летним мужчиной вскрыл чужую машину, оставленную на парковке, и забрал оттуда гвоздезабивной пистолет, беспроводную дрель и аккумулятор. Стоимость украденного оценивается в 795 долларов (81 тысяча рублей). Гарольду и его сообщнику также удалось украсть серебряное кольцо и брелок для ключей.

После мужчины задумали проникнуть в чужой дом. Гарольд встал на стул, стоящий во дворе дома, чтобы дотянуться до окна, но не сумел его вскрыть. Воры не стали пробовать снова и скрылись с места возможного преступления. Полицейским удалось отследить их маршрут с помощью камер видеонаблюдения. Они осмотрели тот самый стул и заметили на нем след от ботинка, на котором были собачьи фекалии. Гарольд где-то наступил в экскременты животного и оставил их в качестве улики.

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Полицейские задержали Гарольда и сравнили свою находку со следом от ботинок, в которых он был, — следы совпали. Юноша признал вину и заявил, что инициатором преступления был другой мужчина. Таким образом Гарольду удалось избежать тюрьмы. Его приговорили к общественным работам.

Ранее сообщалось, что в Италии арестовали вора, который проник в чужой дом ради кражи и зачитался книгой о древнегреческих богах. Увлекшись повествованием, он не заметил, как проснулся домовладелец.

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