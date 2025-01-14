Россиянам дали советы по восстановлению организма после алкоголя на новогодних праздниках

Нарколог Исаев предупредил о перегрузке печени после новогодних праздников

После новогодних праздников организм сталкивается с множеством последствий, вызванных токсическим воздействием алкоголя, предупредил врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев. В беседе с «Лентой.ру» он также дал советы по восстановлению.

Прежде всего, по словам врача, за время праздников страдает печень, которая отвечает за выведение токсинов и может испытывать перегрузку. Также наблюдаются нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, нервной системы и пищеварительного тракта. Могут возникнуть когнитивные расстройства: снижение концентрации, ухудшение памяти и повышение уровня тревожности.

Для восстановления организма необходимо полностью отказаться от алкоголя, чтобы дать организму время для выведения токсинов, обозначил нарколог. Кроме того, стоит наладить питьевой режим, чтобы восстановить водно-электролитный баланс, сообщил он. Еще один важный пункт — сбалансированное питание. Исаев рекомендовал употреблять больше продуктов, содержащих витамины и минералы: свежих овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы. «Особенно полезны продукты, богатые витамином C и антиоксидантами, которые помогают в восстановлении клеток», отметил он.

Специалист также рассказал, что улучшению общего состояния и восстановлению нервной системы способствуют умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон.

При симптомах депрессии и повышенной тревожности он посоветовал не стесняться обращаться за психологической поддержкой. Иногда важна и медикаментозная поддержка, подчеркнул эксперт. Исаев уточнил, что в случае тяжелых последствий или состояния похмелья может потребоваться прием препаратов, улучшающих работу печени (гепатопротекторов), витаминов группы B и антиоксидантов, но только после консультации с врачом.

Распространенная привычка "опохмеляться" затягивает запойные состояния, что приводит к серьезным осложнениям и необходимости длительного лечения. Через две-три недели после праздников мы обычно принимаем поток пациентов с хронической алкогольной зависимостью, у которых праздничное употребление алкоголя переросло в затяжные запои Руслан Исаев нарколог

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