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10:16, 14 января 2025Бывший СССР

ВС России перерезали одну из ведущих из Красноармейска в Днепропетровск трасс

ТАСС: ВС России перерезали трассу, ведущую из Красноармейска в Днепропетровск
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные перерезали одну из двух трасс, ведущих из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Днепропетровск (украинское название города — Днепр). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Логистика противника через Днепр постепенно нарушается. Трасса на Межевую отрезана. Это одна из двух основных дорог, ведущих в соседнюю область», — уточнил собеседник агентства.

В силовых структурах рассказали, что дорога, соединяющая Красноармейск и Павлоград, также контролируется Вооруженными силами (ВС) России.

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