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12:18, 14 января 2025Экономика

Юаню предрекли замедленное обесценивание

Bloomberg: Китайские власти попытаются замедлить обесценивание юаня
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Власти КНР попытаются замедлить обесценивание юаня, так как снижение его курса может лишь немного повысить китайский экспорт. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на мнение главного экономиста по Китаю и руководителя отдела экономических исследований Азии в инвестиционном банке UBS Ван Тао.

В настоящее время юань оказался под давлением из-за угроз тарифов со стороны США и сильного доллара. Ван предрекла, что в ответ на снижение курса китайской валюты конкуренты Китая тоже могут пойти на некоторую девальвацию собственных валют, что сведет на нет попытки Китая удешевить экспорт.

Издание отмечает, что правительство Китая сейчас наращивает усилия по укреплению юаня после того, как тот упал почти до рекордно низкого уровня по отношению к доллару.

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В свою очередь, главный экономист Goldman Sachs Group Inc. Ян Хациус заявил, что Китай будет использовать широкий спектр мер денежно-кредитного и фискального стимулирования, чтобы компенсировать последствия ожидаемых пошлин и сохраняющегося спада на рынке жилья. Он прогнозирует, что рост второй по величине экономики мира замедлится до 4,5 процента в 2025 году.

Ранее появился прогноз об очередном падении прибылей китайских корпораций. Крупнейшие государственные предприятия КНР показали наихудшие показатели по корпоративным прибылям. Не помогла даже активная поддержка со стороны правительства.

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