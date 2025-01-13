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13:01, 13 января 2025Экономика

Крупнейшие госпредприятия Китая показали наихудшие результаты

FT: Прибыль крупнейших госпредприятий Китая упала почти на 8,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Krolicki / Reuters

Итоги 2024 года покажут, что прибыль китайских корпораций падает третий год подряд. Такой прогноз опубликовало издание Financial Times (FT).

Оно обратило внимание на данные Национального бюро статистики КНР, согласно которым корпоративная прибыль в Китае для компаний с выручкой более 20 миллионов юаней (2,7 миллиона долларов) с января по ноябрь снизилась в среднем на 4,7 процента в годовом исчислении. Для сравнения, в 2022 году, когда страна переживала карантин, вызванный пандемией, падение оценивалось в четыре процента.

За 11 месяцев минувшего года выручка названных компаний выросла всего на 1,8 процента в годовом исчислении. В 2022 году речь шла о росте в размере 5,9 процента.

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Также издание отметило, что крупнейшие государственные предприятия Китая продемонстрировали наихудшие показатели по корпоративным прибылям, несмотря на активную поддержку со стороны правительства. С января по ноябрь их прибыль снизилась на 8,4 процента в годовом исчислении.

Причину такой динамики аналитики видят в том, что правительство часто заставляет компании выполнять различные социальные или геополитические функции — от покупки акций до поддержки международной инфраструктурной программы «Один пояс, один путь».

Ранее российские эксперты пришли к выводу, что экономика Китая нуждается в полномасштабной реструктуризации. Зафиксирован слабый спрос и избыток производственных мощностей. Домохозяйства активно сокращают расходы, а экономисты прогнозируют снижение корпоративных доходов, а значит, падение зарплат.

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