Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 9 января 2025Экономика

Юаню предсказали плавную девальвацию

ИМЭМО РАН: Китайская валюта в 2025 г. девальвируется до 7,6 юаня за доллар
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Экономика Китая нуждается в полномасштабной реструктуризации. К такому выводу пришли авторы доклада «Россия и мир: 2025», подготовленного в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. Их процитировало РИА Новости.

По мнению ученых, Китай оказался в зоне дефляции. В стране наблюдается слабый спрос и избыток производственных мощностей. Дефляционная спираль побуждает домохозяйства сокращать расходы все сильнее или отказываться от покупок, ожидая предстоящего падения цен. Экономисты также прогнозируют снижение корпоративных доходов и, как следствие, дальнейшее сокращение зарплат.

Авторы доклада полагают, что на китайскую экономику давят такие факторы, как кризис на рынке недвижимости, сокращение иностранных инвестиций, избыточно высокая доля инвестиций в ВВП, рост уровня безработицы среди молодежи, старение населения и падение его численности. Сказываются и непростые отношения с США и Европейским союзом.

Материалы по теме:
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

Ученые предсказывают, что в такой ситуации китайская валюта, скорее всего, будет плавно девальвироваться. В 2025 за доллар будут давать 7,3-7,6 юаня.

Ранее появился прогноз о стабильном росте китайского ВВП в ближайшие годы. Одной из причин этого названы усилия властей по стимулированию экономики.

В то же время есть информация, что в Китае начали привлекать к ответственности экономистов, которые засомневались в том, что реальные показатели роста ВВП КНР соответствуют официальным.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он обиженный». Член Общественной палаты России оскорбил Алиева. Что об этом сказали в Баку и Кремле?

      Москвичей предупредили об аномальной погоде

      В Калифорнии сгорел дом сына Байдена

      Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности в 55 лет

      Российского подполковника из зоны СВО оставили без пенсионных выплат

      Советник Трампа объяснил важность Гренландии для США

      Объекты украинской ПВО обнаружены в Курской области

      Путин прокомментировал обман не получивших жилье ипотечников из Татарстана

      Российские силовики задержали замдиректора Корпорации развития Курской области Мартьянову

      Западной Европе предсказали очередной скачок цен на газ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше