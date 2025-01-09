Юаню предсказали плавную девальвацию

ИМЭМО РАН: Китайская валюта в 2025 г. девальвируется до 7,6 юаня за доллар

Экономика Китая нуждается в полномасштабной реструктуризации. К такому выводу пришли авторы доклада «Россия и мир: 2025», подготовленного в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. Их процитировало РИА Новости.

По мнению ученых, Китай оказался в зоне дефляции. В стране наблюдается слабый спрос и избыток производственных мощностей. Дефляционная спираль побуждает домохозяйства сокращать расходы все сильнее или отказываться от покупок, ожидая предстоящего падения цен. Экономисты также прогнозируют снижение корпоративных доходов и, как следствие, дальнейшее сокращение зарплат.

Авторы доклада полагают, что на китайскую экономику давят такие факторы, как кризис на рынке недвижимости, сокращение иностранных инвестиций, избыточно высокая доля инвестиций в ВВП, рост уровня безработицы среди молодежи, старение населения и падение его численности. Сказываются и непростые отношения с США и Европейским союзом.

Ученые предсказывают, что в такой ситуации китайская валюта, скорее всего, будет плавно девальвироваться. В 2025 за доллар будут давать 7,3-7,6 юаня.

Ранее появился прогноз о стабильном росте китайского ВВП в ближайшие годы. Одной из причин этого названы усилия властей по стимулированию экономики.

В то же время есть информация, что в Китае начали привлекать к ответственности экономистов, которые засомневались в том, что реальные показатели роста ВВП КНР соответствуют официальным.