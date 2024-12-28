Будущее китайской экономики оценили

China Daily: экономика Китая покажет в ближайшие годы стабильный рост

В ближайшие годы ВВП Китая будет стабильно расти. Такой прогноз опубликовало издание China Daily.

Основаниями для таких предсказаний стали высокая устойчивость китайской экономики, а также политика властей, направленная на ее поддержку и стимулирование внутреннего спроса. По словам заместителя научного сотрудника Пекинской академии социальных наук Вана Пэна, еще одним фактором, станет развитие энергетического сектора, в котором сейчас идут процессы «зеленой» трансформации. Ван убежден, что итоги последней экономической переписи показали, что страна переживает период структурной оптимизации, который сопровождается быстрым развитием сектора высоких технологий.

В свою очередь, аналитик из China Everbright Чжоу Маохуа обратил внимание на то, что власти Китая приняли ряд мер нацеленных на крупномасштабную замену оборудования в промышленности, расширение бюджетных расходов и стабилизацию внутреннего рынка недвижимости. Предполагается, что эти шаги приведут к дальнейшему росту внутреннего потребления и инвестиционного спроса, восстановлению цен и увеличению корпоративных прибылей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году ВВП Китая вырос до почти 130 триллионов юаней (18,2 триллиона долларов). КНР сохранила позицию второй экономики мира. Кроме того, за последние пять лет вклад Китая в глобальный экономический рост в среднем составлял около 30 процентов.