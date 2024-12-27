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15:28, 27 декабря 2024Экономика

Оценены шансы Китая добиться пятипроцентного роста ВВП

China Daily: вклад Китая в глобальный экономический рост составил 30 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Thomas Peter / Reuters

Экономика Китая доказала, что может устойчиво расти в долгосрочной перспективе. Об этом сообщило издание China Daily.

Оно сослалось на итоги пятой общенациональной экономической переписи, которая показала, что в 2023 году ВВП Китая достиг почти 130 триллионов юаней (18,2 триллиона долларов), сохранив позицию второй экономики мира. Как отметил глава Национального бюро статистики Кан И, за последние пять лет вклад Китая в глобальный экономический рост в среднем составлял около 30 процентов. Это делает КНР крупнейшим драйвером роста мировой экономики.

Как полагает заместитель директора Института финансов и банковского дела Китайской академии общественных наук Чжан Мин, в 2025 году китайский ВВП покажет рост в 4,7-5 процентов, если правительство продолжит предпринимать стимулирующие меры. В свою очередь, председатель консалтинговой компании McKinsey China Джо Нгай убежден, что китайскому рынку нет замены ни в качестве рынка продукции, ни с точки зрения спроса.

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Ранее сообщалось, что власти Китая решились на рекордное стимулирование ослабевшей экономики. Речь идет о выпуске специальных казначейских облигаций на три триллиона юаней (411 миллиардов долларов). Предполагается, что за счет извлеченных таким образом денег Пекин стимулирует потребление, а также субсидирует модернизацию оборудования предприятиями. Западные аналитики считают, что такие планы говорят о готовности КНР к большим долгам ради борьбы с дефляцией.

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