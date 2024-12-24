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14:41, 24 декабря 2024Экономика

Китай решился на рекордное стимулирование экономики

Reuters: Китай выпустит облигации на 411 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Reuters

Пекин решил стимулировать ослабевшую экономику рекордными вливаниями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По их данным, власти Китая в 2025 году собираются выпустить специальные казначейские облигации на три триллиона юаней (411 миллиардов долларов), что окажется самым высоким показателем за всю историю. Ожидается, что полученные таким образом средства пойдут на стимулирование потребления. Речь идет о программах субсидирования, модернизации оборудования предприятиями и финансирования инвестиций в передовые секторы.

Издание подчеркивает, что подобные планы свидетельствуют о готовности Пекина влезть в долги еще сильнее, лишь бы противостоять дефляционным силам.

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Кроме того, китайскому экспорту угрожают риски пошлин, которые обещает ввести избранный президент США Дональд Трамп. Не исключено, что Китаю придется полагаться на внутренние источники роста. Как следствие потребители почувствуют себя менее богатыми из-за падения цен на недвижимость и минимального социального обеспечения. Еще один ключевой риск — это слабый спрос домохозяйств.

Ранее появился прогноз о падении курса юаня в 2025 году в рамках борьбы с политикой повышенных американских пошлин. Падение китайской валюты обеспечит удешевление экспорта, а значит, смягчит влияние тарифов.

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