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06:27, 9 января 2025Мир

В США рассказали о ярости Си Цзиньпина из-за слов экономиста

WSJ: Си Цзиньпина разозлили слова экономиста о состоянии экономики Китая
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Anthony Kwan / Pool / Reuters

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов экономиста Гао Шаньвэня, который допустил завышение Пекином данных об экономическом росте государства. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно их информации, китайский лидер поручил привлечь к ответственности экономиста, выразившего мнение, что реальные показатели роста ВВП в последние годы в КНР могли быть более чем в два раза ниже официальных.

В декабре на форуме в Вашингтоне Гао Шаньвэнь предположил, что в последние два-три года реальный рост ВВП в среднем составлял порядка двух процентов, хотя официальные показатели близки к пяти процентам.

Еще больше Си Цзиньпина разозлили сомнения Шаньвэня в возможности руководства КНР предпринять шаги, необходимые для стимулирования экономического роста. «Я не думаю, что они смогут с уверенностью выполнить то, что обещали», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Пекин решил стимулировать ослабевшую экономику рекордными вливаниями. По данным агентства Reuters, власти Китая в 2025 году собираются выпустить специальные казначейские облигации на три триллиона юаней (411 миллиардов долларов), что окажется самым высоким показателем за всю историю.

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