Заслуженный учитель России объяснил невозможность отказа от ЕГЭ

Заслуженный учитель России Пратусевич: альтернативы для ЕГЭ пока нет

Заслуженный учитель России Максим Пратусевич объяснил невозможность отказа от Единого государственного экзамена. По его словам, альтернативы ЕГЭ пока не существует, пишет газета «Взгляд».

«Предложение использовать средний балл как интегральную оценку понятно — ничего другого пока не придумано. Но он спорный, как и другие варианты, как и сам ЕГЭ. Поэтому отличный от ЕГЭ общественно приемлемый способ поступления в вуз пока не найден», — отметил педагог.

Пратусевич напомнил, что в учреждения среднего профессионального образования россияне уже поступают по среднему баллу аттестата, но такой подход эксперты называют несправедливым.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия постепенно откажется от ЕГЭ. В частности, речь шла о внедрении нового формата оценки знаний выпускников школ, который будет основан, в том числе, на советской системе образования. В Рособрнадзоре ответили, что в ближайшие годы этого не случится.