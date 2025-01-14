Звезда «Субстанции» пожаловалась на прыщи из-за грима

Звезда «Субстанции» Маргарет Куэлли пожаловалась на прыщи из-за грима для фильма

Актриса Маргарет Куэлли рассказала, что ей пришлось бороться с прыщами из-за сложного грима в фильме «Субстанция». Ее слова приводит издание US Weekly.

Куэлли призналась, что боролась с проблемами с кожей почти год после завершения съемочного процесса. Раздражение появилось на щеках и подбородке, прыщи даже были заметны в фильме «Виды доброты», где она снималась после «Субстанции».

«Это и были мои прыщи от грима. Я играла нескольких персонажей, и для одного из них как раз пригодились все мои сумасшедшие прыщи от накладного грима», — заявила она.

Ранее стало известно, что актриса Деми Мур заболела лишаем во время съемок фильма «Субстанция».