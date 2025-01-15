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20:42, 15 января 2025Ценности

42-летняя певица Юлия Ковальчук поделилась видео в откровенных купальниках

42-летняя певица Юлия Ковальчук поделилась видео в раздельных купальниках
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @juliakovalchuk

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие», российская певица Юлия Ковальчук поделилась с фанатами откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале ролика 42-летняя поп-исполнительница предстала в желтом раздельном купальнике, а затем примерила красный, который состоял из бюстгальтера с вырезом под грудью и плавок со средней посадкой. После этого знаменитость продемонстрировала фигуру в белом и зеленом бикини, выполненном из атласной ткани.

Помимо прочего, Ковальчук надела купальник с многочисленными разрезами на плавках, дополнив свой внешний вид соломенной шляпой. Артистка запечатлела себя и в розовом бикини с тонкими завязками.

В декабре прошлого года Юлия Ковальчук раскрыла секреты молодости. Тогда певица рассказала, что боится инъекций, но часто прибегает к уходовым процедурам.

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