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14:46, 6 декабря 2024Ценности

42-летняя Юлия Ковальчук раскрыла секреты молодости

Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук раскрыла секреты молодости. Соответствующий комментарий приводит Пятый канал.

По словам 42-летней исполнительницы, она старается избегать инъекций, поскольку боится их. В то же время для сохранения молодости она чаще всего прибегает к уходовым процедурам. «Я до сих пор доверяю больше всего рукам косметолога, считаю, что хороший специалист может сотворить гораздо больше чудес, нежели какие-то инъекции. Я пользуюсь кремами, лосьонами, сыворотками», — подчеркнула певица.

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При этом знаменитость призналась, что любые манипуляции могут быть бессмысленными, если она не выспалась. «Конечно, это можно все замазать, но, как показывает практика, если ты не выспался, синяки и усталость в глазах ничем не замазать», — подытожила Ковальчук.

В ноябре Юлия Ковальчук отпраздновала 42-летие в откровенном наряде. Российская певица поделилась в сторис снимком, на котором предстала в черном вельветовом боди, надетом поверх сетчатых колготок.

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