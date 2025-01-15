46-летняя Николь Шерзингер снялась в сетчатом наряде без бюстгальтера

Экс-участница группы The Pussycat Dolls американская певица Николь Шерзингер снялась в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует издание The Sun.

На размещенном фото, которое оказалось в распоряжении портала, 46-летняя исполнительница запечатлена в сетчатом комбинезоне, бархатном жакете и лакированных остроносых туфлях. При этом можно заметить, что на время съемки знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

Также на опубликованном кадре видно, что визажисты сделали звезде макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нежно-розовую помаду. В то же время стилисты распустили ее волосы и уложили их в легкие локоны.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Николь Шерзингер поделилась с фанатами видео в купальнике.

