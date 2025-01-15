Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:05, 15 января 2025Ценности

46-летняя Николь Шерзингер снялась в сетчатом наряде без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер. Фото: Fred Prouser / Reuters

Экс-участница группы The Pussycat Dolls американская певица Николь Шерзингер снялась в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует издание The Sun.

На размещенном фото, которое оказалось в распоряжении портала, 46-летняя исполнительница запечатлена в сетчатом комбинезоне, бархатном жакете и лакированных остроносых туфлях. При этом можно заметить, что на время съемки знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

Также на опубликованном кадре видно, что визажисты сделали звезде макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нежно-розовую помаду. В то же время стилисты распустили ее волосы и уложили их в легкие локоны.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Николь Шерзингер поделилась с фанатами видео в купальнике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла состав нового пакета вооружений для Украины

      В США высказались о «подарке» России и Китаю от Трампа

      МЧС показало кадры тушения крупного пожара в Дагестане

      США обвинили в срыве переговоров между Россией и Украиной

      Беспилотники ВСУ атаковали три российских региона

      В США сообщили о планах Трампа отменить ограничения на добычу нефти и газа

      46-летняя Николь Шерзингер снялась в сетчатом наряде без бюстгальтера

      Путин оценил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией

      Суд отказал бывшим владельцам «Арианта» в деле о приватизации в 1990-х

      На Украине пограничник застрелил избившего его командира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше