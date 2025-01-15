Армения определила приоритетное направление в сотрудничестве с США

Армения и США выбрали приоритетом интеграцию в евроатлантические структуры

Армения и США выбрали приоритетом в двухстороннем сотрудничестве интеграцию Еревана в евроатлантические структуры в рамках хартии о стратегическом партнерстве. Документ опубликован на сайте МИД Армении.

«Углубление интеграции Армении в евроатлантические институты является взаимным приоритетом, и мы планируем расширить сотрудничество в сфере безопасности и программы реформ», — подчеркивается в соглашении.

Армения определила интеграцию евроатлантические структуры в качестве приоритетного направления в сотрудничестве с США, а также заявила о намерении развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. В свою очередь, Вашингтон готов организовать профессиональную военную подготовку армянских военных, а также поддержать реформы в данной сфере.

Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере распространение оружия массового поражения и кибератак. США подчеркнули намерение поддерживать «независимую, суверенную и демократическую Армению».

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. Также Ереван выразил готовность к сотрудничеству с США в области атомной энергетики.