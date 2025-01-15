Армения и США договорились о стратегическом партнерстве

Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. Трансляция торжественной церемонии велась в YouTube-канале американского внешнеполитического ведомства.

Подписанный сторонами документ касается широкого спектра сфер, от обороны, безопасности и развития высоких технологий до демократии и инклюзивности. Также Ереван выразил готовность к сотрудничеству с США в области атомной энергетики, кроме того, речь шла о присоединении Армении к коалиции стран по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обозначил позицию Москвы касательно договора о партнерстве Армении и США. По его словам, это является суверенным решением двух стран. Он подчеркнул, что главным является не факт подписания и название документа, а то, что вытекает из этого.