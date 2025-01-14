Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:35, 14 января 2025Бывший СССР

Лавров прокомментировал соглашение о партнерстве Армении и США

Лавров назвал суверенным решение Армении и США подписать договор о партнерстве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Подписание договора о партнерстве Армении и США является суверенным решением двух стран. Таким его назвал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я слышал, [глава МИД Армении] Арарат Мирзоян подписал с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном соглашение, договор о стратегическом партнерстве, но, опять же, это суверенное решение двух государств», — сказал он. Министр также подчеркнул, что главным является не факт подписания и название документа, а то, что вытекает из этого.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства оценил отношения Москвы и Еревана на данном этапе. По его словам, сейчас они являются непростыми.

Лавров также заявил, что стремление Армении получить членство в Евросоюзе несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он подчеркнул, что ЕС и ЕАЭС являются двумя разными зонами свободной торговли и не совпадают.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Два человека стали жертвами взрыва в российском регионе

      ВСУ атаковали два города в Запорожской области

      Пластический хирург оценила внешность Ольги Бузовой

      Россия запросила срочные переговоры с Сербией из-за санкций США

      Московский рынок жилья поставил новый ипотечный рекорд

      Стало известно о смерти учительницы во время омолаживающих процедур в московской клинике

      Ганчев заявил о способности ВС России заблокировать ВСУ в Купянске

      Лавров напомнил о сбитом Азербайджаном российском вертолете

      Россиянин получил контузию и осколочные ранения после атаки ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше