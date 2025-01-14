Лавров прокомментировал соглашение о партнерстве Армении и США

Лавров назвал суверенным решение Армении и США подписать договор о партнерстве

Подписание договора о партнерстве Армении и США является суверенным решением двух стран. Таким его назвал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я слышал, [глава МИД Армении] Арарат Мирзоян подписал с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном соглашение, договор о стратегическом партнерстве, но, опять же, это суверенное решение двух государств», — сказал он. Министр также подчеркнул, что главным является не факт подписания и название документа, а то, что вытекает из этого.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства оценил отношения Москвы и Еревана на данном этапе. По его словам, сейчас они являются непростыми.

Лавров также заявил, что стремление Армении получить членство в Евросоюзе несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он подчеркнул, что ЕС и ЕАЭС являются двумя разными зонами свободной торговли и не совпадают.