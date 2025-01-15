Водителей проинструктировали на случай падения снега на авто

Эксперт Бондарь: Ущерб от падения снега на машину можно возместить по каско

Оттепель — опасное время для автолюбителей, в том числе из-за риска схода наледи. Что делать, если на машину упал снег с крыши, NEWS.ru рассказал общественник и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В первую очередь, обнаружив упавшую с кровли глыбу на автомобиле, следует обратиться в полицию или автоинспекцию. Также необходимо зафиксировать место происшествия, возникшие повреждения, сделать снимки и записать контакты свидетелей. Получив протокол осмотра, справку из полиции и результаты независимой экспертизы, можно обращаться в страховую, инструктирует эксперт. Специалист компании оценит урон и либо направит авто на ремонт, либо постановит выплатить компенсацию. Если машина застрахована только по ОСАГО, то возместить ущерб по каско не удастся, предупредил Бондарь. В этом случае нужно добиваться компенсации от виновных: управляющей компании или владельца здания, с кровли которого скатилась наледь.

Заметив нависающие сосульки или снег, лучше сообщить об этом коммунальщикам или через приложение «112». Для подачи заявки потребуется загрузить фото или видео с точным указанием адреса, рассказал собеседник издания.

Уборка наледи — ответственность не только коммунальщиков, но и собственников. Так, в зону ответственности квартировладельца входит очистка снега и сосулек с балкона. Если его застекление предусмотрено проектом дома, то очищать балконные козырьки должна УК.