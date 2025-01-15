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02:48, 15 января 2025Мир

Белый дом отказался диктовать Украине условия переговоров с Россией

Салливан заявил, что США не должны диктовать Украине условия переговоров с РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты не должны диктовать Украине, на каких условиях им стоит проводить переговоры с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The New York Times (NYT).

«Но что я считаю неправильным, так это то, что Соединенные Штаты диктуют стране, которая борется за свое выживание, точные условия или форму переговоров», — заявил он. Представитель Белого дома добавил, что не считает убедительным аргумент о том, что Вашингтон поставляет Киеву военную и финансовую помощь и поэтому может требовать от Киева желаемого исхода конфликта. «Я верю, что мы преуспели в этом», — подчеркнул он.

Салливан также отметил, что в 2023 и 2024 годах он участвовал в различных мероприятиях и встречах по всему миру в попытках объединить принципы справедливого и устойчивого мира.

Ранее Джейк Салливан сообщил, что США считают возможным требовать от Украины признания потери территорий в обмен на продолжение военной помощи. По его словам, это доступная опция для Белого дома, однако он считает, что Вашингтону не стоит идти на такой шаг.

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