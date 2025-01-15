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04:51, 15 января 2025Мир

Белый дом рассказал Трампу о решении Байдена ввести новые санкции против России

Кирби: Белый дом уведомил Трампа о новых санкциях против энергосектора РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Команда избранного президента Дональда Трампа была в полной мере проинформирована о решении действующей администрации Джо Байдена ввести новые санкции против российского энергосектора. Об этом РИА Новости сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Чиновник отметил, что не было ни одного решения, о котором Белый дом не уведомил бы вступающего в должность президента. «Это касается и решения по санкциям на энергетический сектор России — мы проинформировали, что и почемы мы это делаем», — указал он. При этом Кирби не стал отвечать, как команда Трампа отреагировала на это решение.

10 января США ввели санкции в отношении «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», а также их дочерних компаний и более чем 180 судов, задействованных в перевозках нефти и газа, — это танкеры, ледокол, суда снабжения, газовозы. Под удар попали и «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые занимаются страхованием морских перевозок. На этом фоне, по данным сервисов отслеживания судов, уже несколько десятков танкеров с российской нефтью были вынуждены встать на якорь.

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