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09:04, 15 января 2025Путешествия

Блогерша описала поездку в Европу фразой «жизнь в России в разы лучше»

Алина Черненко

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Тревел-блогерша побывала в Европе и описала поездку туда фразой «жизнь в России в разы лучше». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что она гостила у подруги в Любляне и заметила, что в Европе далеко не все так идеально, как кажется на первый взгляд. В частности, в Словении гораздо сложнее найти работу, чем в России.

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«Здесь рынок труда маленький, соответственно, и вакансий мало. Устроиться на хорошую должность сложно, а если потеряешь работу, то процесс поиска может растянуться на месяцы, и это тренд всей Европы, а не только Словении», — пояснила россиянка.

Вторая особенность, на которую обратила внимание путешественница, — доступ к медицинским услугам. В Европе, по ее словам, он оставляет желать лучшего.

«Чтобы записаться к врачу, иногда приходится ждать от нескольких недель до месяцев, а за некоторые услуги нужно платить огромные деньги, если нет страховки», — предупредила она, добавив, что в России все государственные поликлиники работают на бесплатной основе, а при необходимости можно обратиться в частную клинику и получить помощь в тот же день.

Блогерша также отметила, что такого изобилия товаров, как в России, в Европе не увидишь. «Моя подруга в Словении часто жаловалась, что не может найти привычные средства для ухода за домом, и я думала, что она прибедняется, пока лично не убедилась в этом. У них ассортимент бытовой химии сильно ограничен, а цены на простые вещи зашкаливают», — поделилась она.

Кроме того, путешественница рассказала, что в России более высокий уровень сервиса и услуг и больше свободы в мелочах. «Мы можем позволить себе многое (законное, конечно). Например, слушать музыку где и когда этого хочется, сушить одежду на балконе или парковаться возле дома, если это никому не мешает», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала жизнь женщин в Европе словом «сочувствую». Россиянка заметила, что большинство из них живут наравне с мужчинами.

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