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17:54, 15 января 2025Интернет и СМИ

Бывшая глава МИД Австрии предрекла Европе проблемы из-за беженцев с Украины

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европе грозит кризис из-за беженцев с Украины
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предрекла Европе проблемы из-за украинских беженцев. Об этом она заявила в интервью пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), запись их разговора доступна в соцсети «ВКонтакте».

Она заявила, что в Европе стали более скептически относиться к украинским беженцам, которые предпочитают жить на пособия и не ищут работу. «Знаю, что были украинцы, которые приезжали работать по визе до 2022 года, но вдруг они получили статус беженца, потому что тогда для них это было хорошо», — уточнила она.

По мнению Кнайсль, из-за этого Европе грозит кризис.

Ранее Кнайсль выступила с критикой действий Запада на Украине и в Сирии. По ее мнению, поставляя странам оружие и отправляя наемников, несколько западных государств ведут грязную игру. Экс-глава австрийского МИД добавила, что террористические группировки в Сирии поддерживаются и обучаются другими государствами.

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