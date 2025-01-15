Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европе грозит кризис из-за беженцев с Украины

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предрекла Европе проблемы из-за украинских беженцев. Об этом она заявила в интервью пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), запись их разговора доступна в соцсети «ВКонтакте».

Она заявила, что в Европе стали более скептически относиться к украинским беженцам, которые предпочитают жить на пособия и не ищут работу. «Знаю, что были украинцы, которые приезжали работать по визе до 2022 года, но вдруг они получили статус беженца, потому что тогда для них это было хорошо», — уточнила она.

По мнению Кнайсль, из-за этого Европе грозит кризис.

Ранее Кнайсль выступила с критикой действий Запада на Украине и в Сирии. По ее мнению, поставляя странам оружие и отправляя наемников, несколько западных государств ведут грязную игру. Экс-глава австрийского МИД добавила, что террористические группировки в Сирии поддерживаются и обучаются другими государствами.