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13:55, 15 января 2025Мир

Бывшая первая леди США пропустит инаугурацию Трампа

AP: Жена Обамы пропустит инаугурацию Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon - CNP / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Мишель Обама, бывшая первая леди США и жена 44-го американского лидера Барака Обамы, пропустит инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-службу четы Обама.

«Подтверждено, что бывший президент Барак Обама примет участие в 60-й церемонии инаугурации. Бывшая первая леди Мишель Обама присутствовать на предстоящей инаугурации не будет», — говорится в заявлении пресс-службы.

Как отмечает агентство, пресс-служба не объясняет, почему супруга бывшего американского лидера пропустит инаугурацию Трампа. Уточняется, что она также не присутствовала на государственных похоронах бывшего президента Джимми Картера в Вашингтоне на прошлой неделе.

Ранее стало известно, о чем Трамп и Обама говорили на церемонии прощания с Картером. Избранный президент во время беседы с экс-главой США предложил ему найти место для обсуждения вопросов без прессы.

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