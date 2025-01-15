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17:20, 15 января 2025Экономика

Человечество призвали приготовиться к глобальным катастрофам

ВЭФ: В ближайшие 10 лет есть высокий риск наступления глобальных катастроф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Человечество призвали приготовиться к глобальным катастрофам — в ближайшие 10 лет риск их наступления будет высоким. Об этом предупредили эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в ежегодном докладе.

Около 45 опрошенных ВЭФ специалистов оценивают риск глобальных катастроф как «повышенный», а 17 процентов аналитиков заявили об их неизбежности. 30 процентов экспертов считают вероятность экстремальных событий умеренной, а 8 процентов — низкой. При этом более половины респондентов (52 процента) убеждены, что глобальные катастрофы настигнут человечество в ближайшие два года.

Главные риски, по мнению международных экспертов, связаны с природой — это экстремальные погодные условия, сокращение видового разнообразия и разрушения экосистем.

2024 год уже стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года. Средняя глобальная температура впервые оказалась выше доиндустриального уровня на 1,5 градуса. Исследователи считают, что 2025 год окажется менее жарким, однако все равно войдет в тройку наиболее теплых годов в истории.

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