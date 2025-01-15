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05:31, 15 января 2025Забота о себе

Кардиолог назвала способы контролировать давление без лекарств

Кардиолог Хачирова: коррекция образа жизни помогает при гипертонии
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Гипертония является одним из наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, поражающих людей после 40-45 лет, сообщила кардиолог-диетолог Асият Хачирова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала способы контролировать давление без лекарств.

При выявлении гипертонии кардиологи назначают препараты для снижения артериального давления и поддержания его на нормальном уровне в течение всей жизни, однако помимо медикаментозной терапии важную роль играют немедикаментозные методы лечения и профилактики, отметила врач.

Согласно клиническим рекомендациям, лечение впервые выявленной артериальной гипертензии должно начинаться с коррекции образа жизни пациента, обозначила специалист. В первую очередь для этого стоит соблюдать диету со сниженным содержанием поваренной соли.

Среднестатистический россиянин потребляет 9 граммов соли в сутки, что значительно превышает безопасную норму в 5 граммов

Асият Хачировакардиолог-диетолог

«DASH-диета (Dietary Approaches to Stop Hypertension) направлена на снижение потребления соли до 2,5 граммов в сутки. Это позволяет эффективно контролировать артериальную гипертонию без необходимости применения таблеток. Исследования показывают, что люди, придерживающиеся DASH-диеты, имеют значительно лучший контроль над артериальным давлением по сравнению с теми, кто не ограничивает потребление соли», — поделилась медик.

Важным шагом в лечении гипертонии, особенно при избыточной массе тела или ожирении, является снижение исходного веса на 10 процентов, рассказала эксперт. Международные рекомендации также предписывают не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю. «Это может быть 30 минут 5 дней в неделю или 2-3 часа в неделю регулярных физических упражнений», — уточнила Хачирова.

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Кроме того, для контроля артериального давления особенно важно научиться без вреда для здоровья справляться со стрессом, передала кардиолог. В этом, по ее словам, могут помочь медитативные техники и другие методы стресс-менеджмента. Она также добавила, что негативно сказываться на давлении может недостаток сна и употребление стимулирующих напитков, таких как кофе и энергетические напитки.

Комплексный подход к лечению гипертонии, включающий коррекцию образа жизни, медикаментозную терапию и регулярные медицинские осмотры, позволяет эффективно контролировать артериальное давление и снижать риск осложнений

Асият Хачировакардиолог-диетолог

Ранее кардиолог Людмила Палаткина рассказала, в каких случаях постоянное желание спать может быть признаком опасных болезней.

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