Дневную сонливость назвали признаком пяти опасных болезней

Кардиолог Палаткина назвала дневную сонливость признаком инсульта и анемии

Кардиолог Людмила Палаткина рассказала, в каких случаях постоянное желание спать может быть признаком опасных болезней. Ее слова передает издание Life.

По словам врача, в большинстве случаев желание подремать днем возникает из-за усталости, спровоцированной нарушением гигиены сна. В этом случае для решения проблемы достаточно выспаться, отказаться от алкоголя, тяжелого ужина, а также использования гаджетов и просмотра телевизора за два часа до сна.

Если же при соблюдении режима труда и отдыха дневная сонливость не проходит, Палаткина посоветовала насторожиться, так как это состояние может указывать на такие опасные патологии, как анемия, гипотиреоз и пониженное давление. Самым грозным заболеванием, сопровождающимся сонливостью, она назвала острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт.

При появлении постоянной сонливости врач рекомендовала сделать анализ крови и определить уровень гормонов щитовидной железы, затем с этими результатами следует обратиться к терапевту для исключения угрожающих жизни состояний.

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