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14:27, 9 декабря 2024Забота о себе

Кардиологи назвали способ избежать опасного для сердца последствия новогодних застолий

Кардиолог Копылов: синдром праздничного сердца может развиться из-за алкоголя
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал, что в длинные новогодние праздники увеличивается вероятность сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. Способы избежать опасного для здоровья последствия застолий, которое врачи также называют синдромом праздничного сердца, он назвал в разговоре с KP.RU.

По словам специалиста, главной причиной развития синдрома праздничного сердца является чрезмерное употребление алкоголя. Спиртное может спровоцировать скачки давления, аритмию, увеличить риск инфаркта и инсульта.

Главный внештатный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов добавил, что чем больше концентрация этанола в крови, тем выше риск внезапной остановки сердца. Опасными симптомами он назвал отчетливое биение сердца с неритмичным пульсом, одышку, головокружение, слабость, давящую боль в грудной клетке.

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Кардиологи считают, что уменьшить риск развития синдрома праздничного сердца можно, если снизить количество алкоголя. Оптимальный вариант, по их мнению, — пара бокалов шампанского или сухого вина за все праздничные дни. При этом специалисты добавили, что людям с хроническими заболеваниями лучше выбирать безалкогольные напитки.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная развеяла распространенное заблуждение об алкоголе. По ее словам, алкогольные коктейли сильнее других крепких напитков нагружают печень.

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