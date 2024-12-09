Кардиологи назвали способ избежать опасного для сердца последствия новогодних застолий

Кардиолог Копылов: синдром праздничного сердца может развиться из-за алкоголя

Кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал, что в длинные новогодние праздники увеличивается вероятность сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. Способы избежать опасного для здоровья последствия застолий, которое врачи также называют синдромом праздничного сердца, он назвал в разговоре с KP.RU.

По словам специалиста, главной причиной развития синдрома праздничного сердца является чрезмерное употребление алкоголя. Спиртное может спровоцировать скачки давления, аритмию, увеличить риск инфаркта и инсульта.

Главный внештатный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов добавил, что чем больше концентрация этанола в крови, тем выше риск внезапной остановки сердца. Опасными симптомами он назвал отчетливое биение сердца с неритмичным пульсом, одышку, головокружение, слабость, давящую боль в грудной клетке.

Кардиологи считают, что уменьшить риск развития синдрома праздничного сердца можно, если снизить количество алкоголя. Оптимальный вариант, по их мнению, — пара бокалов шампанского или сухого вина за все праздничные дни. При этом специалисты добавили, что людям с хроническими заболеваниями лучше выбирать безалкогольные напитки.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная развеяла распространенное заблуждение об алкоголе. По ее словам, алкогольные коктейли сильнее других крепких напитков нагружают печень.