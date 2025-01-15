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15:20, 15 января 2025Экономика

Глава «АвтоВАЗа» рассказал о планах по использованию китайского опыта

Глава «АвтоВАЗа» допустил выпуск коммерческих авто под новым брендом
Дмитрий Воронин

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

«АвтоВАЗ» может запустить новый бренд для коммерческих автомобилей, начать производство собственного минивэна на площадке в Тольятти планируется в 2027 году. Соответствующие высказывания президента компании Максима Соколова приводит ТАСС.

По словам топ-менеджера, на реализацию проекта, который «уже имеет реальные черты» направят более 20 миллиардов рублей.

«Мы планируем, возможно даже под новым брендом, выпускать наши новые версии коммерческих автомобилей», — сказал Соколов на пресс-конференции. Как следует из его слов, российский автопроизводитель сейчас наблюдает успешный пример брендового многообразия на китайском рынке и планирует использовать этот опыт, последовав указанному тренду.

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