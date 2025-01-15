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12:17, 15 января 2025Россия

Глава города-спутника Запорожской АЭС объявил об увольнении

Глава запорожского Энергодара Сеновоз объявил, что покидает пост
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Энергодара Запорожской области Эдуард Сеновоз покидает свой пост. Об увольнении мэр города-спутника Запорожской атомной электростанции (АЭС) объявил в Telegram.

Чиновник заявил, что решение было нелегким, однако оно продиктовано новыми задачами, поставленными перед ним «Росэнергоатомом» и требующими его компетенции и опыта. «Задачи, которые ставил передо мной Концерн, направляя в Энергодар, связанные с антикризисным управлением и выстраиванием процессов муниципального управления, на данный момент решены», — написал Сеновоз.

ЖЗЛ
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