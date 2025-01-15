Глава города-спутника Запорожской АЭС объявил об увольнении

Глава запорожского Энергодара Сеновоз объявил, что покидает пост

Глава Энергодара Запорожской области Эдуард Сеновоз покидает свой пост. Об увольнении мэр города-спутника Запорожской атомной электростанции (АЭС) объявил в Telegram.

Чиновник заявил, что решение было нелегким, однако оно продиктовано новыми задачами, поставленными перед ним «Росэнергоатомом» и требующими его компетенции и опыта. «Задачи, которые ставил передо мной Концерн, направляя в Энергодар, связанные с антикризисным управлением и выстраиванием процессов муниципального управления, на данный момент решены», — написал Сеновоз.