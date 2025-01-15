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14:06, 15 января 2025Бывший СССР

Жена запретила Порошенко есть хот-доги на заправке

Порошенко рассказал на заправке о запрете жены есть хот-доги
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Петр и Марина Порошенко

Петр и Марина Порошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жена запретила бывшему президенту Украины и предпринимателю Петру Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) есть хот-доги на заправке. Видео политик опубликовал на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

«Только жене не показывай, а то она мне запрещает хот-доги есть», — сказал политик снимавшему видео оператору.

Порошенко рассказал о запрете жены есть хот-доги, находясь на одной из заправок во время поездки в прифронтовые районы. Экс-президент Украины поинтересовался качеством еды у стоявшего впереди покупателя на кассе и решил купить хот-дог.

Также предприниматель сделал селфи с одним из узнавших его мужчин. Украинец рассказал, что его супруга обожает Порошенко.

Ранее бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу заметили с беляшом на автовокзале в городе Пирятин в Полтавской области. Как рассказала девушка дипломата, такое свидание для нее устроил недавно уволенный глава МИД.

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