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19:15, 15 января 2025Мир

Кандидат на пост главы ЦРУ пообещал советовать Трампу сотрудничать с Россией

Кандидат на пост главы ЦРУ Рэтклифф будет советовать Трампу сотрудничать с РФ
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheriss May / Reuters

Кандидат на пост главы ЦРУ Джон Рэтклифф пообещал, что на своем посту будет советовать избранному президенту США Дональду Трампу сотрудничать с Россией на взаимовыгодных условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как глава ЦРУ, я буду информировать президента, когда русские стремятся нанести ущерб американским интересам. Но я также буду консультировать президента о том, когда появятся возможности работать с Россией для достижения взаимовыгодных результатов», — заявил кандидат на пост главы разведки.

Рэтклифф также заявил о недопустимости того, чтобы напряженные российско-американские отношения «переросли в непреднамеренные войны».

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что не знаком с Рэтклиффом, но знает о нем как о профессионале.

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