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14:32, 15 декабря 2024Мир

Глава Службы внешней разведки России дал комментарий о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ

Нарышкин назвал кандидата на пост главы ЦРУ Рэтклиффа профессионалом
Дмитрий Воронин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин . Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин дал РИА Новости комментарий по поводу кандидатуры Джона Рэтклиффа, о назначении которого главой ЦРУ ранее объявил избранный президент США Дональд Трамп.

Нарышкин указал, что не знаком с Рэтклиффом, занимавшим пост главы нацразведки США в годы первого президентства республиканца, но подчеркнул, что знает о нем, как о профессионале. «Так что, ждем решения», — сказал глава СВР.

О кандидате на пост главы ЦРУ стало известно еще в первой декаде ноября, вскоре после выборов. Позднее Трамп подтвердил в соцсети Truth Social соответствующую информацию, назвав Рэтклиффа «борцом за правду и честность».

Бывший конгрессмен из Техаса Джон Рэтклифф во время своего пребывания в Конгрессе считался одним из самых консервативных его представителей. Его называли разоблачителем фейка штаба Хиллари Клинтон о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

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