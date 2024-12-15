Глава Службы внешней разведки России дал комментарий о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин дал РИА Новости комментарий по поводу кандидатуры Джона Рэтклиффа, о назначении которого главой ЦРУ ранее объявил избранный президент США Дональд Трамп.
Нарышкин указал, что не знаком с Рэтклиффом, занимавшим пост главы нацразведки США в годы первого президентства республиканца, но подчеркнул, что знает о нем, как о профессионале. «Так что, ждем решения», — сказал глава СВР.
О кандидате на пост главы ЦРУ стало известно еще в первой декаде ноября, вскоре после выборов. Позднее Трамп подтвердил в соцсети Truth Social соответствующую информацию, назвав Рэтклиффа «борцом за правду и честность».
Бывший конгрессмен из Техаса Джон Рэтклифф во время своего пребывания в Конгрессе считался одним из самых консервативных его представителей. Его называли разоблачителем фейка штаба Хиллари Клинтон о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.