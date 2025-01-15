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14:26, 15 января 2025Культура

Культовый писатель ответил на обвинения в изнасилованиях и абьюзе

Писатель Нил Гейман ответил на обвинения в изнасилованиях и унижениях девушек
Андрей Шеньшаков

Фото: IMAGO / Steve Bealing / Landmark Med / Globallookpress.com

Писатель Нил Гейман, автор бестселлеров «Благие знамения», «Американские боги» и «Каролина», прокомментировал обвинения в насилии над девушками. Об этом сообщает издание The New York Times.

По словам Геймана, в историях девушек есть правда, однако они сдобрены ложью. Обвинения в каком-либо насилии над своими половыми партнершами он категорически отверг.

«С ужасом наблюдал за этими историями. Когда я читаю их, то узнаю некоторые моменты. Однако они соседствуют с вещами, которых на самом деле никогда не было. Я далек от совершенства, но никогда не вступал в сексуальные связи без согласия. Никогда», — заявил он.

Восемь женщин заявили, что Нил Гейман принуждал их к сексу, унижал и заставлял участвовать в БДСМ-практиках. Одна из предполагаемых жертв работала няней ребенка писателя, другие были его поклонницами. Бывшая няня его сына сообщила журналистам, что он требовал называть его «господином» и подвергал насилию прямо при собственном ребенке.

Известно, что писатель женат на певице Аманде Палмер, солистке группы Amanda Palmer and the Grand Theft Orchestra. Они состоят в открытом браке и воспитывают общего сына Энтони (о котором шла речь в рассказе няни). Также у Геймана есть трое детей от первой жены, актрисы Мэри Макграт.

Ранее стало известно, что восемь женщин обвинили писателя Нила Геймана в сексуализированном насилии.

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