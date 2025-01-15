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17:24, 15 января 2025Путешествия

Летевший в Казахстан самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другом месте

У летевшего из Екатеринбурга самолета возникла проблема с гидросистемой в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Летевший в Казахстан самолет российской авиакомпании Red Wings резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Екатеринбурга в Астану пассажирским лайнером в среду, 15 января. Экипаж сообщил, что у воздушного судна возникла проблема с гидросистемой в небе.

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Отмечается, что пилоты приняли решение вернуться в авиагавань вылета. В результате борт совершил благополучную посадку в аэропорту Кольцово, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что самолет российской авиакомпании, летевший во Владивосток из китайского города Санья, экстренно сменил курс и сел в другом городе. Уточняется, что лайнер совершил незапланированную посадку в городе Ухань из-за плохого самочувствия пассажира.

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