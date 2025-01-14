Летевший из-за границы самолет с россиянами экстренно сменил курс и сел в Китае

Летевший во Владивосток самолет сел в Ухани из-за самочувствия пассажира

Самолет российской авиакомпании, летевший во Владивосток из китайского города Санья, экстренно сменил курс и сел в другом городе. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что лайнер совершил незапланированную посадку в Ухане из-за плохого самочувствия пассажира. Там его передали бригаде медиков и госпитализировали. Рейс также покинул еще один человек, сопровождавший попавшего в больницу пассажира.

При этом вылет из Уханя во Владивосток задержали из-за технической неисправности воздушного судна. Поскольку в заграничной гавани не оказалось инженерно-технического персонала, из Москвы оттуда направили резервный борт.

Самолет вылетел из Уханя 13 января в 06:50 по местному времени (01:50 мск) и уже доставил пассажиров по месту назначения. В авиакомпании подчеркнули, что во время задержки рейса клиентов обслуживали в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ: им предложили размещение в отеле, питание и напитки.

Ранее в США пассажирский лайнер прервал взлет из-за поломки двигателя. Пассажирам пришлось эвакуироваться по надувным трапам во время снежной бури.