Самолет с пассажирами на борту прервал взлет и сел во время снежной бури из-за поломки

ABC: Самолет Delta Air Lines прервал взлет из Атланты из-за поломки двигателя

Пассажирский самолет Delta Air Lines прервал взлет из-за поломки двигателя и сел во время снежной бури. Об этом сообщило издание ABC News.

Утром 10 января Boeing 757-300 отправился из международного аэропорта Атланты в Миннеаполис, США. Из-за неисправности двигателя взлет пришлось прервать, и борт совершил аварийную посадку в авиагавани вылета.

Отмечается, что в самолете находились 201 пассажир и семь членов экипажа. Их эвакуировали из лайнера по аварийным трапам, а затем доставили в терминал наземным транспортом.

В результате инцидента четыре человека получили незначительные травмы. Один из них попал в больницу, остальным помощь оказали на месте.

Ранее в США стюардесса с 30-летним опытом подверглась нападению во время пересадки. Мужчина напал на нее с ножом и ранил в горло.