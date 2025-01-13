Стюардесса с 30-летним опытом получила удар ножом в горло в центре города и не выжила

PYOK: стюардесса American Airlines получила удар ножом в горло в центре Денвера

Стюардесса American Airlines подверглась нападению во время пересадки в Денвере, США, и не выжила. Подробности сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Трагический инцидент произошел в торговом центре города вечером 11 января. Неизвестный напал с ножом на трех человек, в числе которых была бортпроводница с 30-летним опытом Селинда Левно.

Женщина получила удар ножом в горло и ее быстро госпитализировали, однако спасти сотрудницу American Airlines ее не удалось. Остальные двое пострадавших тоже получили травмы, но сейчас их жизням ничего не угрожает.

Авиакомпания выразила соболезнования семье стюардессы. «С большой грустью сообщаем вам о кончине бортпроводника из Финикса Селинды Левно во время пересадки в Денвере. Селинда начала свою карьеру в America West в 1989 году. Мы навсегда запомним ее любовь к лошадям, друзьям и своей семье», — сказано в заявлении.

Отмечается, что позже вечером 11 января тот же злоумышленник ранил еще одного человека в другом районе, мужчина не выжил. Нападавшего в конечном итоге удалось задержать, теперь он пойдет под суд.

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