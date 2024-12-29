Туры по цене автомобиля. Путешествия стали роскошью. Как изменились цены на отдых в 2024 году?

«Алеан»: каникулы в Кавминводах в январе обойдутся в 96,6 тысячи рублей на двоих

Путешествия для россиян становятся все более дорогим удовольствием и даже роскошью. Это касается не только заграницы, но и туризма в пределах страны. Стоимость некоторых туров в новогодние праздники приближается к шестизначным суммам, но россияне все равно готовы платить миллионы ради отпуска в теплых краях. Почему цены на отдых так сильно выросли и на что туристам предлагают потратить очень круглые суммы — в материале «Ленты.ру».

Инфляция сильно повлияла на стоимость авиабилетов

Еще летом, когда стоимость авиабилетов на российских направлениях подскочила на 20-40 процентов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причина — в инфляционных процессах, в то время как другие эксперты объясняли это высоким сезонным спросом, динамическим ценообразованием и растущими затратами авиакомпаний. Так или иначе, стоимость поездок по России и за границу для большинства отечественных туристов стала неподъемной.

При этом в конце 2023 года вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян предупредил россиян, что стоимость путешествий в течение года увеличится на 5-30 процентов в зависимости от направления. По его словам, если авиасообщение будет расширяться, а конкуренция между авиакомпаниями сохранится, то рост цен на размещение может быть нивелирован подешевевшей перевозкой. Однако главным фактором, который влияет на стоимость путешествий, остается курс рубля, добавил Мурадян.

Санатории стали дороже любимого курорта богачей

Предсказание специалиста сбылось: к примеру, новогодние каникулы на двоих в санаториях Кавминвод в январе 2024 года стоили около 74,4 тысячи рублей, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе туроператора «Алеан». Январские выходные 2025 года в тех же здравницах обойдутся в 96,6 тысячи рублей для пары отдыхающих.

Если брать среднюю продолжительность тура от 9 до 11 дней, то с января по декабрь цены на пребывание в санаториях выросли со 102 до 121 тысячи рублей. В Крыму ситуация аналогичная: за 12 месяцев стоимость поднялась от 38 до 59 тысяч рублей, а вот в Сочи цены, напротив, упали. Хотя этот приморский город и считается любимым курортом богачей, в январе отдых там обошелся бы в 50,2 тысячи рублей, а на момент написания материала (27 декабря) составляет всего 37 тысяч рублей на двоих на тот же срок.

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Анапа и Геленджик остались в пределах 56-57 тысяч рублей в течение года, а вот Северная столица снизилась в стоимости на несколько тысяч: в январе — 18 тысяч рублей, в декабре — 15 тысяч рублей.

Излюбленная россиянами за «все включено» Турция продолжала дорожать и в 2024 году. Стоимость недели проживания в Турции в период майских праздников составляла минимум 53 тысячи рублей на человека. В пакет входило проживание в трех- или четырехзвездочном отеле, питание по системе «все включено», перелет, медицинская страховка, наземное обслуживание.

Но к лету ситуация кардинально поменялась. Если в июне цены еще оставались в пределах допустимого (около 100 тысяч рублей на одного в четырехзвездочной гостинице за 10 ночей), то в июле и августе отельеры значительно повысили стоимость. К примеру, путевка в четырехзвездочный турецкий отель в среднем стоила 135-160 тысяч рублей за 10 ночей; тур в пятизвездочную гостиницу — не меньше 315-350 тысяч рублей на двоих. Низкий спрос на путевки привел к тому, что владельцам гостиниц пришлось экстренно спасать ситуацию и вводить скидки.

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Уже в последнюю неделю лета туры в Турцию стали на 15-20 процентов доступнее, чем месяцем ранее. По словам эксперта по туризму, основателя турагентства MAYEL Travel Майи Котляр, стоимость размещения в некоторых люксовых гостиницах уменьшилась на 30 процентов.

При этом Котляр заметила, что в 2025 году туры в Турцию подорожают на 10-15 процентов.

В целом уже пятый год наблюдаю, как туризм становится все менее доступным для большинства населения земли, началось все это с пандемии

Майя Котляр эксперт по туризму

Отдых по цене автомобиля в Новый год

В Новый год такие теплые страны, как, например Турция, ожидаемо пользуются еще большим спросом. Россияне хотят уехать подальше от холодов и выбирают для этого далеко не самые дешевые направления. Отдых в люксовых заграничных отелях с системой «ультра все включено» на Новый год начинается от 4 миллионов рублей.

Например, тур на семь ночей на Мальдивы с удобным прямым или стыковочным перелетом из Москвы 29 декабря и проживанием в пятизвездочном отеле Kudadoo Maldives Private Island обойдется от 4,5 миллиона рублей за двоих. Аналогичный тур в Турцию с проживанием в пятизвездочном отеле Club Prive By Rixos Belek будет стоить от 5,7 миллиона рублей на двоих, а на Маврикий — от 5,8 миллиона рублей на двоих.

По данным портала Auto.ru, примерно за такую же цену в России можно приобрести автомобиль. Например, новый китайский внедорожник Haval H5 II в комплектации Premium стоит от 4 миллионов рублей.

Почему растут цены на билеты?

К общему росту цен на авиабилеты приводит повышение затрат авиакомпаний на обслуживание, зарплаты сотрудников, лизинговые платежи, а также валютные колебания и динамическое ценообразование, рассказал «Ленте.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель комиссии РСТ по авиаперевозкам Дмитрий Горин.

Другой фактор — динамическое ценообразование. Есть пассажиры, которые готовы заплатить больше, но им надо лететь прямо завтра. И авиакомпания на этих пассажирах зарабатывает Дмитрий Горин эксперт по туризму

Как сэкономить на покупке авиабилета

Директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса «Купибилет» Яна Белоусова подсказала, что покупать билеты лучше в первой половине недели. При этом она заметила, что нет четкой зависимости цены от конкретного дня или времени суток. На стоимость главным образом влияет заполненность самолета, считает эксперт.

Вы можете сэкономить, если купите билеты заранее или, наоборот, впритык перед вылетом. Но второй вариант — это редкость и на него не всегда стоит рассчитывать Яна Белоусова директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса «Купибилет»

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова согласилась с коллегой, однако добавила, что билеты за границу, купленные во вторник или среду, могут обойтись дешевле. «Это связано с тем, что каждую среду в полночь Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании», — заявила специалист.

Она также рекомендовала путешественникам покупать билеты на высокий сезон или праздничные дни за несколько месяцев до вылета.