РСТ: цены на авиабилеты на российские курорты выросли на 20-40 процентов

Летом 2024-го цены на билеты на российские курорты выросли на 20-40 процентов относительно аналогичного периода в прошлом году, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные консолидатора по продаже авиа- и железнодорожных билетов в РФ «Мой агент». Данные о росте цен содержатся в распространенном РСТ релизе, текст которого изучила «Лента.ру».

«По статистике консолидатора, продажи авиабилетов туда и обратно по наиболее популярным направлениям с начала февраля по конец июня 2024 года выросли почти на 13 процентов. В 2024 году рейтинг возглавляют рейсы в Сочи и обратно из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сыктывкара, Уфы, Чебоксар. Также популярны рейсы Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Калининград», — сообщает РСТ.

Средняя стоимость авиабилетов, проданных на этих направлениях в период со 2 февраля по 28 июня, увеличилась в среднем на 20-40 процентов. Так, билеты на рейсы туда-обратно Сыктывкар — Сочи выросли на 21 процент, Чебоксары — Сочи — на 22 процента, Тюмень — Сочи — на 23 процента, Пермь — Сочи — на 27 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года билеты из Нижнекамска в Сочи подорожали на 30 процентов, из Уфы — на 33 процента, из Санкт-Петербурга — на 38 процентов пресс-служба РСТ

В пресс-службе добавили, что самый выраженный рост был отмечен среди рейсов, вылетающих из Казани: рост составил 53 процента (13 270 рублей в 2023 году относительно 20 360 рублей в 2024-м).

Ранее сообщалось, что российские туристы массово заинтересовались путешествиями по стране, в том числе выросла популярность Дальнего Востока. Так, согласно данным по спросу на авиабилеты, популярность Южно-Сахалинска увеличилась в два раза. Количество поездок во Владивосток выросло на девять процентов, а в Хабаровск — на пять процентов. Востребованы у россиян и другие направления — на 33 процента зафиксирован рост спроса на перелеты в Улан-Удэ.