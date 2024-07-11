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09:24, 11 июля 2024Путешествия

Российские туристы массово заинтересовались путешествиями по стране

Россияне массово заинтересовались путешествиями по Дальнему Востоку

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские туристы массово заинтересовались путешествиями по стране, в том числе выросла популярность Дальнего Востока. Об этом сообщается в исследовании «Яндекс Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, согласно данным по спросу на авиабилеты, популярность Южно-Сахалинска увеличилась в два раза. Количество поездок во Владивосток выросло на девять процентов, а в Хабаровск — на пять процентов. Востребованы у россиян и другие направления — на 33 процента зафиксирован рост спроса на перелеты в Улан-Удэ.

Кроме того, растет спрос на авиапутешествия в Казань (23 процента), Горно-Алтайск (10 процентов) и Волгоград (6 процентов).

Летом россияне массово устремились на отдых в Грецию. Спрос на туры в эту европейскую страну вырос на 10-20 процентов.

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      Марк Успенский
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