Россияне массово заинтересовались путешествиями по Дальнему Востоку

Российские туристы массово заинтересовались путешествиями по стране, в том числе выросла популярность Дальнего Востока. Об этом сообщается в исследовании «Яндекс Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, согласно данным по спросу на авиабилеты, популярность Южно-Сахалинска увеличилась в два раза. Количество поездок во Владивосток выросло на девять процентов, а в Хабаровск — на пять процентов. Востребованы у россиян и другие направления — на 33 процента зафиксирован рост спроса на перелеты в Улан-Удэ.

Кроме того, растет спрос на авиапутешествия в Казань (23 процента), Горно-Алтайск (10 процентов) и Волгоград (6 процентов).

Летом россияне массово устремились на отдых в Грецию. Спрос на туры в эту европейскую страну вырос на 10-20 процентов.